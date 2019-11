Hatice Schmidt hat ihren Ehemann Sebastian ihrer Community nicht freiwillig vorgestellt! Im vergangenen Dezember drehte die Beauty-YouTuberin das erste Video, in dem sie ihren Liebsten vor die Kamera holte – und das nach insgesamt sechs Jahren auf der Video-Plattform und nach zahlreichen neugierigen Nachfragen ihrer Community. Gegenüber Promiflash verriet Hati jetzt, dass sie das Geheimnis um das Aussehen ihres Gatten eigentlich nie habe lüften wollen: "Das Problem war nur, dass wir heimlich fotografiert wurden und das veröffentlicht wurde. Und wir dachten uns: 'Okay, bevor uns das Leute wegnehmen, machen wir dieses Video.' Also es war eigentlich so 'ne Notlösung."



