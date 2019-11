Die deutschen TikTok-Stars setzen auf Bildung. Zwar sorgten Ende 2017 die damaligen Größen der Lip-Sync-App Lisa und Lena (17) für Wirbel, als sie beschlossen die Schule zu schmeißen. Doch die meisten der TikTok Web-Ikonen sind anders drauf. "Ich möchte nächstes Jahr auch studieren gehen und irgendetwas in Richtung Mediendesign studieren", erklärte Looskanal im Promiflash-Interview auf der Glow by dm in Berlin.



