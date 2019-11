Derzeit sorgen Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) für mächtig Gesprächsstoff – immerhin lassen sie in diesem Jahr das Weihnachtsfest mit der Queen (93) in Sandringham ausfallen. Damit sind sie in der Royal Family nicht die Ersten: Auch Prinz William (37) und Herzogin Kate (37) waren im Jahr 2012 bei der Bescherung mit Oma abwesend – sie verbrachten das Fest der Liebe bei den Middletons in Bucklebury. Und noch eine Gemeinsamkeit verbindet die Söhne von Prinz Charles (71), denn jeweils ein Jahr nach ihren Trauungen nehmen sich die Blaublüter und deren Ehefrauen die Weihnachts-Auszeiten. Die Königin scheint das gutzuheißen, denn in einem Statement heißt es: "Diese Entscheidung wird auch von der Queen befürwortet."



