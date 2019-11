Eine bessere Werbung könnte sich Paola Maria (26) wohl kaum wünschen! Seit Kurzen ist die YouTuberin nicht nur Vollblut-Mama und Webstar, sondern auch Modeschöpferin. Ihre eigene Sportswear- und Dessous-Kollektion Pamari ist nun auf dem Markt – und ihre Designs haben schon einen prominenten Fan. Bei den Place to B Awards trug YouTube-Kollegin Dagi Bee (25) eines von Paolas Höschen, wie sie Promiflash verriet!

Die Influencerin erschien bei der Preisverleihung in einem stylishen, rosafarbenen Mantel. Was man nicht sah, war eine von Paolas heißen Kreationen, die sich darunter verbarg. "Ich habe ihr Höschen an! Ich habe wirklich ihr Höschen an. Ist sehr bequem. Also ich muss ehrlich sagen, ich war natürlich am Anfang ein bisschen skeptisch, dass ich mir dachte, vielleicht ist es nicht so eine gute Qualität, aber die Qualität ist mega. Also wirklich, wirklich gut.", schwärmte Dagi im Promiflash-Interview.

Die 25-Jährige ist von Paolas Kollektion derart hin und weg, dass sie es nicht nur bei einem Kauf beließ: "Ich hatte heute auch den ganzen Tag ihren BH an und ihren Jogginganzug – mega. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Sehr, sehr geil."

Getty Images Paola Maria

Bieber, Tamara / ActionPress Dagi Bee bei den Place to B Awards 2019

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTuberin

