Cengiz Dogrul (29) ist offenbar frisch verliebt! Der ApeCrime-Star war sieben Jahre lang mit Sarah Liz zusammen. Vor Kurzem verkündete er dann jedoch, dass sie von nun an getrennte Wege gehen. Doch wie es aussieht, ist der YouTuber bereits wieder vergeben: Im Netz deutete er vor wenigen Tagen eine Liebelei auf Twitter an: "Ich habe heute ein Date. Wünscht mir Glück!" Nur kurz darauf zeigte er sich jetzt sogar kuschelnd mit einer Unbekannten in seiner Instagram-Story!

