Bei ihren Fotos mit Tochter Sophia Cordalis (4) stellt Daniela Katzenberger (33) immer mal wieder die Kommentarfunktion aus – sie will ihre Tochter vor bösen Sprüchen schützen. Promiflash erklärt die Kultblondine bei der McDonald's Benefiz Gala in München: "Meine Seite, die halte ich dann auch sauber. Das ist so wie meine persönliche Wohnung. Da lasse ich ja auch niemanden rein und lass die auf den Teppich sch**ßen oder so."



