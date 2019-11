Erst streiten sie sich, dann knutschen sie wild herum: Was geht denn da zwischen Bachelor in Paradise-Kandidat Rafi Rachek (29) und Prince Charming-Teilnehmer Sam Dylan? Promiflash liegen Fotos vor, die beide nach dem Deutschen Bloggerpreis in einer dunklen Ecke zeigen. Die zwei empfinden offenbar etwas füreinander. "Ich habe da jemanden kennengelernt, aber ich gucke mal, ich bin offen, lass' mich einfach überraschen, mal schauen, auf was das hinausläuft", verriet der Südländer am roten Teppich desselben Events in Hamburg. Ob er damit tatsächlich Sam meinte, hat er bis dato noch nicht bestätigt.



