Instagram meint es offenbar ernst – und beginnt jetzt auch in Deutschland die Testphase mit den unsichtbaren Likes. Eine der ersten, der die "Gefällt mir"-Angaben nicht mehr angezeigt werden, ist Inlfuencerin Ana Johnson (26). "Es ist soweit! Die genauen Likezahlen wurden soeben ausgeblendet", hält sie in ihrer Story fest und zeigt ihren Followern, wie die neue Ansicht von nun an aussieht.



