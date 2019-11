Heute ist Jens Büchners (✝49) Tod genau ein Jahr her: Der Goodbye Deutschland-Star starb am 17. November 2018 an Lungenkrebs – im Alter von nur 49 Jahren. Der Malle-Sänger hinterließ fünf Kinder und seine Frau Danni (41). Für die TV-Auswanderin ist Jens’ Tod ein schwerer Schlag: Sie trauert nicht nur um den Verlust ihres Mannes, sondern muss auch für ihre Kinder sorgen und die Faneteria ihres verstorbenen Gatten am Laufen halten. Von den Herausforderungen lässt sich Danni aber nicht unterkriegen – im Gegenteil! Sie präsentiert sich ein Jahr später kraftvoller denn je: "Ich habe mir nie erlaubt aufzugeben, weil ich an mich glaube. Ich will stärker sein als je zuvor und alles schaffen, egal wie schwierig es ist", schrieb die 41-Jährige diese Woche auf Instagram.



