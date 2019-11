Model trifft Model? Im Falle von Elena Carrière (22) dürfte eine derartige Lovestory eher schwierig werden: Bei den GQ Men of the Year Awards in Berlin verrät die Germany's next Topmodel-Zweitplatzierte von 2016 im Promiflash-Interview: "Gerade in meiner Branche muss ich sagen, gibt es wenige Männer, die mir gefallen. [...] Beim Influencer-Dasein kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, was so ein männlicher Blogger den ganzen Tag tut: Fotos von sich und seinem eingeölten Körper. Nicht alle, es gibt Ausnahmen, aber die meisten. Das interessiert mich nicht so." Was die Netz-Beauty dagegen sexy findet? Zuverlässigkeit!



