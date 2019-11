Anfang November öffnete sich Maren Wolf ihren Fans! Die YouTuberin gestand, an Hypochondrie zu leiden. In den vergangenen zwei Jahren ging es ihr deshalb immer mal wieder schlecht. Gegenüber Promiflash gibt die Frau von Tobi Wolf bei den Place to B Awards in Berlin ein Gesundheitsupdate: "Mir geht es tatsächlich viel besser. Ich bin natürlich noch in Behandlung wegen meiner Krankheit, aber ich halte die Leute auf jeden Fall auf dem Laufenden, weil ich gemerkt habe, dass sehr viele auch an dieser Krankheit leiden."



