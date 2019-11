Was ist nur aus Anne Wünsches (28) Freund geworden? Erst im Sommer hatte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ihr neues Liebesglück via Social Media mit der ganzen Welt geteilt. Nur wenige Wochen nach dem Paar-Outing löschte sie jedoch alle gemeinsamen Fotos mit ihrem Karim. Bedeutet das etwa, dass die Influencerin und der Synchronsprecher schon wieder getrennte Wege gehen?

In einem YouTube-Video spricht Anne das Thema endlich an: "Seit Monaten bekomme ich diese Frage gestellt [...] und ich werde sie euch jetzt exklusiv beantworten: Ja, ich bin immer noch vergeben, und zwar immer noch unfassbar glücklich. Das Einzige, was ich jetzt geändert habe, ist, ihn komplett aus der Öffentlichkeit rauszunehmen." Karim schlafe fast täglich bei ihr. Warum dann das veränderte Posting-Verhalten im Netz?

Auch darauf geht Anne ein: "Am Anfang hat man halt einfach das Gefühl gehabt, man muss einfach der ganzen Welt zeigen, mit welchem tollen Mann man zusammen ist. Eigentlich eine Sache, die ich nicht mehr machen wollte." Deshalb habe sie alle Spuren ihres Partners aus ihrem Profil entfernt – auch er habe sich das gewünscht.

Instagram / anne_wuensche Karim und Anne Wünsche

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, YouTuberin

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Freund Karim

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de