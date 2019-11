Vor knapp zwei Wochen gab Sarah Almoril (21) ihre Trennung von Dee Jaxon bekannt. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin erklärte auf YouTube, dass sie und ihr Verflossener lange um die Beziehung gekämpft hätten, am Ende habe es aber nicht gereicht. Auf Instagram bricht nun auch der Sportler sein Schweigen: "Bevor hier irgendwie spekuliert wird: Es ist alles cool, also, wir verstehen uns, haben jetzt keinen Beef oder sowas."



