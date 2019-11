Dagi Bee (25) schickt heiße Grüße aus dem Bett! Die YouTuberin erfreut ihre Fans nicht nur regelmäßig mit Videos auf der Online-Plattform – sie postet auch immer wieder Schnappschüsse von sich im Netz. Auf denen zeigt sie sich gerne mal kuschelnd mit ihrem Mann Eugen Kazakov (25). Ob ihr aktuelles Foto auch nach einer besonders intensiven Schmuseeinheit mit ihrem Liebsten entstand? Die Influencerin zeigte sich in den sozialen Netzwerken jetzt in einem "After Sex"-Look!

Auf Instagram postete Dagi nun ein scheinbar eindeutiges Foto aus einem Schlafzimmer. Auf dem Bild sitzt sie unter einer Decke gekuschelt auf einem Bett und isst ein Stück Wassermelone. Ins Auge fällt aber vor allem ein Schriftzug: Auf dem Bademantel der Blondine stehen die Worte "After Sex"!

Auf den frechen Spruch springen ihre Fans sofort an: "Schöner Bademantel", kommentiert ein User und postet dazu zahlreiche Herzchen- und Lach-Emojis. Ein anderer fragt ganz direkt: "Möchtest du uns etwas damit sagen?" Ob die Worte auf dem Mantel tatsächlich die sexy Situation beschreiben, in der das Bild entstand, ließ die 25-Jährige allerdings unkommentiert – Dagi genießt und schweigt...

Instagram / dagibee Dagi Bee, 2019

Bieber, Tamara / ActionPress Dagi Bee bei den Place to B Awards im November 2019

Instagram / dagibee Dagi Bee im November 2019

