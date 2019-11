Prinz Andrew (59) bricht sein Schweigen! Gegen den Sohn der Queen (93) gibt es seit einiger Zeit heftige Anschuldigungen. Er soll in den Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein (✝66) verwickelt sein. Dem US-Milliardär wurde vorgeworfen, zahlreiche minderjährige Mädchen missbraucht und zur Prostitution gezwungen zu haben. 2008 wurde er bei einer ähnlichen Anklage sogar schon einmal verurteilt. Auch Andrew soll mit Epsteins Hilfe ein 17-jähriges Mädchen missbraucht haben – jetzt äußerte er sich in einem Interview zum ersten Mal selbst zu den Anschuldigungen.

Die Vorwürfe gegen den 59-Jährigen hat der Palast von Anfang an abgestritten. Nun dementierte Andrew die Missbrauchsanschuldigungen noch einmal selbst in einem BBC-Interview im Buckingham Palace. "Ich habe keinerlei Erinnerung, diese Frau jemals getroffen zu haben, absolut keine", meinte er über seinem mutmaßlichen Opfer – und das, obwohl es ein gemeinsames Foto des Prinzen mit der damals 17-Jährigen gibt. Der zweifache Vater ist sich allerdings keiner Schuld bewusst. Er bereue lediglich, dass er nach Epsteins Verurteilung im Jahr 2008 immer noch Kontakt zu ihm hatte: "Das ist die Sache, für die ich mich jeden Tag selbst treten könnte, weil das etwas war, was man als Mitglied der Königsfamilie nicht tut. Wir versuchen, die höchsten Standards einzuhalten, und ich habe meine Familie enttäuscht, so einfach ist das."

Jeffrey Epstein kann für seine mutmaßlichen Vergehen nicht mehr belangt werden. Er wurde im August tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden. Die Behörden gehen von einem Suizid aus. Gegen Andrew soll mittlerweile allerdings schon das FBI ermitteln.

DCJS/MEGA Jeffrey Epstein auf einem Polizeifoto, März 2017

Getty Images Prinz Andrew im Juni 2019

Ian Forsyth/Getty Images Prinz Andrew, Juli 2019

