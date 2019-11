Teilen sich Paola Maria (26) und Dagi Bee (25) jetzt schon die Unterwäsche? Nicht ganz. Die Mutter eines Sohnes brachte erst kürzlich ihre eigene Sportswear- und Dessous-Linie auf den Markt – und Freundin Dagi testet die bei den Place to B Awards in Berlin werbewirksam direkt mal aus. Promiflash verrät die YouTuberin beim Event: "Ich bin sehr stolz auf Paola, ich habe ihr Höschen an! Ich habe wirklich ihr Höschen an. Ist sehr bequem."



