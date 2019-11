Wie haben die Islander auf die plötzliche Trennung des Sieger-Pärchens Sidney Wolf und Vivien Michalla reagiert? Nur wenige Wochen nach ihrer Zeit auf Love Island erklärte das Malemodel im Netz, dass die Gefühle für seine Partnerin nicht ausgereicht hätten. Vivien erhob daraufhin schwere Anschuldigungen gegen ihren einstigen Lover. Das Liebes-Aus scheint auch ihre Show-Kollegen kalt erwischt zu haben, wie Sidney gegenüber Promiflash berichtete: Einige waren sogar richtig schockiert!

Promiflash traf den 32-Jährigen auf dem roten Teppich der Bunte New Faces Awards Style in Berlin. Auf die Frage, wie seine Ex-Mitbewohner Mischa Mayer, Danilo Cristilli und Yasin die Trennung erlebt hätten, erklärte er: "Mischa war ein bisschen schockiert. Ich habe am besten Kontakt eigentlich zu Danilo, muss ich ehrlich zugeben, und auch noch zu Yasin. Ich glaube, Yasin war auch ein bisschen schockiert."

Danilo habe aber schon vorher gemerkt, dass es nicht mehr ganz so gut zwischen Sidney und Vivien harmoniert hatte: "Danilo hat es mir, glaube ich, schon angemerkt, als wir uns gesehen haben, als ich meine Familie in Stuttgart besucht habe, dass ich mich nicht zu hundert Prozent wohlfühle und deswegen konnte er das so ein bisschen nachvollziehen", erzählte das Malemodel. Für die Follower kam der Bruch allerdings weniger überraschend – viele hatten schon geahnt, dass sich Sidney und Vivien über kurz oder lang trennen werden.

Wenzel, Georg / ActionPress Natascha Ochsenknecht und Sidney Wolf bei den Bunte New Faces Awards Style in Berlin

RTLZWEI/Magdalena Possert Trennungscollage: Vivien Michalla und Sidney Wolf

Instagram / yasin__ca "Love Island"-Sidney und Yasin

