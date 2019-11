Am Donnerstag startet Heidi Klums (46) neue Castingshow Queen of Drags – unter anderem mit Conchita Wurst (31) in der Jury. Promiflash verriet die Sängerin nun bei der Premiere, dass sie bereits seit ihrem Eurovision Song Contest-Sieg im Jahr 2014 Anfragen für derartige Formate bekomme, jedoch immer abgelehnt habe. Mit Heidi zur Primetime auf ProSieben sei nun alles perfekt: "Das ist das, was wir brauchen, weil wir so großartige Künstler haben. Drag zu machen, ist eine Solo-Show und du machst gerade zu Beginn alles selbst: dein Make-up, deine Haare, deine Choreographie." Genau das wolle die Sendung den Zuschauern zeigen.



