Noah Cyrus (19) versetzt ihre Fans in Sorge! Die kleine Schwester von Popstar Miley Cyrus (26) hat in den vergangenen Monaten eher mit ihrem Privatleben als mit ihrer Musik auf sich aufmerksam gemacht. Die Trennung von Rapper Lil Xan (23) und dessen neues Familienglück haben ihre musikalischen Erfolge oft überschattet. Am Wochenende sollte es sich endlich mal wieder nur um ihre Songs drehen – doch Noahs Gesundheit machte ihr einen Strich durch die Rechnung: Sie ist von der Bühne gerannt, um sich zu übergeben!

Am Samstag trat die 19-Jährige beim Corona Capital Festival in Mexiko auf – und eigentlich war es ein ganz normaler Gig. Als Noah dann aber bei ihrem letzten Song angekommen war, verließ sie plötzlich die Bühne. Auf Instagram teilte sie kurze Zeit später ein Bild, auf dem sie eine Sauerstoffmaske trägt und von einem Sanitäter behandelt wird. Dazu schrieb sie: "Ich musste vor meinem letzten Song von der Bühne rennen und mich übergeben. Es tut mir leid, dass ich mein Set nicht beenden konnte, aber danke an das Corona Capital Festival, ihr wart so laut."

Was ihr genau fehlt und ob sie immer noch behandelt wird, verriet die Musikerin bisher noch nicht. Ihre Fans überschütten sie in den Kommentaren allerdings mit besorgten Fragen und Genesungswünschen. Macht ihr euch Sorgen um Noah? Stimmt ab!

Getty Images Noah Cyrus, Sängerin

Anzeige

Theo Wargo/Getty Images Noah Cyrus, Musikerin

Anzeige

Instagram / noahcyrus Musikerin Noah Cyrus, Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de