Hat Prinz Andrew (59) sich mit seinem TV-Interview wirklich einen Gefallen getan? Dem Sohn von Queen Elizabeth II. (93) wird vorgeworfen, in den Epstein-Sex-Skandal verwickelt zu sein. So soll er sich im Jahr 2001 nach einer Party an die damals 17-jährige Virginia Roberts vergangen haben. Im Fernsehen stritt der Herzog von York jedoch sämtliche Anschuldigungen ab. Doch nun ist ein Foto aufgetaucht, das Andrews Verteidigung zu widerlegen scheint.

In dem Interview behauptete der 59-Jährige, weder Virginia zu kennen noch überhaupt ein Partygänger zu sein. Außerdem würde er generell Frauen nicht öffentlichen umarmen. Ein Foto, das Bild vorliegt, zeigt nun jedoch das Gegenteil: Auf der Aufnahme aus dem Jahr 2007 posiert Andrew eng umschlungen mit einem weiblichen Partygast. Aufgenommen wurde das Bild angeblich bei einer Villa-Feier in Saint-Tropez.

Doch auch unabhängig von diesem Schnappschuss halten mehrere Experten Andrews TV-Interview für keinen klugen Schachzug. So hatte Anwalt Mark Howard dem Royal zuvor abgeraten, sich öffentlich zu den Anschuldigungen zu äußern. Und auch für den britischen PR-Experten Mark Borkowski sei das TV-Gespräch ein absolutes PR-Desaster gewesen.

Getty Images Prinz Andrew in London, 2019

Getty Images Prinz Andrew, November 2019

Getty Images Prinz Andrew, Herzog von York

