Im September dieses Jahres stellte Ex-Germany's next Topmodel-Schönheit Jana Heinisch ihrer Community ihren neuen Freund vor. Yul Oeltze heißt der Glückliche – Profi-Sportler und Model. Bevor sie öffentlich zu ihrer Beziehung standen, hielten die beiden ihre Verbindung allerdings über Monate geheim, wie Jana gegenüber Promiflash ausplaudert. Aber wie lernten sie sich eigentlich kennen? Yul schrieb Jana via Instagram an und bat sie um Model-Tipps, daraus entwickelte sich schließlich mehr.



