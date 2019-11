Man könnte meinen, dass das schon fast an eine Sucht grenzt! Das zweite Zuhause von Katie Price (41) scheint die Schönheits-Praxis geworden zu sein. Das ehemalige Boxenluder, das einst für gesunde Weiblichkeit und Sex-Appeal stand, hat sich mittlerweile durch zu viele Schönheitsoperationen fast verunstaltet. Immer wieder wurde die fünffache Mutter mit frisch aufgespritzten Lippen, eingefrorenem Gesicht oder noch größeren Brüsten gesichtet. Nun scheint ihr Körper gegen ihren Dauer-Beauty-Wahn zu rebellieren: Seit ihrem letzten Facelift hat die Blondine mit Nervenschäden zu kämpfen!

Ein Bekannter der 41-Jährigen plauderte gegenüber der britischen Zeitschrift The Sun aus, dass Katie infolge der letzten Schönheits-OP in ihrem Gesicht nichts mehr spüren würde. "Es hat sich bei ihr extremes Narbengewebe gebildet, weil sie so viele Facelifts hatte, sodass ihre Wangennerven nicht mehr heilen", will der Insider erfahren haben. In England hätten die Schönheitschirurgen das Model wegen der Risiken nicht mehr operieren wollen – deswegen sei sie für ihre Eingriffe in ein anderes Land geflogen und hätte sie dort durchführen lassen.

Auch ihr Sohn Junior Savva Andre (14) ist kein Fan von den unzähligen Beauty-OPs. Bereits 2016 stellte er in der britischen TV-Sendung Loose Women seiner berühmten Mutter gegenüber klar: "Ich glaube, du hattest zu viele OPs." Er fände seine Mama perfekt so wie sie ist. Aber ganz offensichtlich schien selbst diese Aussage Katie nicht davon abzuhalten, ihren OP-Marathon fortzuführen.

Collage: Actionpress Collage: Katie Price, August 2019

ActionPress Katie Price, August 2019

Instagram / juniorxandre Junior Savva Andre und Katie Price, 2019

