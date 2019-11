War ihm dieses Posting doch zu intim? Rocco Stark (33) erregte Ende September ordentlich Aufsehen, denn er hatte ein ganzes Jahr auf Sex, Alkohol, Partys und Co. verzichtet und anschließend ein Buch darüber geschrieben. Die Beweggründe? Er wollte seiner Noch-Frau Nathalie beweisen, wie viel sie ihm bedeutet. Am Ende musste sich der Schauspieler geschlagen geben – und scheint nun wieder Spaß an den Dingen zu finden, die er sich selbst verboten hatte. Auf seinem Social-Media-Profil veröffentlichte er einen eindeutigen Sex-Beitrag – und löschte ihn anschließend wieder!

Auf Instagram teilte Rocco kurze Zeit ein Foto, auf dem er mit freiem Oberkörper in einem Bett liegt. Dazu schrieb er: "Es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Ihn verdrängen, heißt leiden. Ihn spüren, heißt lieben. Ihn verstehen, heißt verführen. Denn nirgendwo fällt dieser Unterschied so schwer ins Gewicht wie dort, wo sich die Geschlechter am nächsten kommen: in der Liebe, in Beziehungen und beim Sex." Wenige Minuten später waren diese Zeilen bereits Geschichte.

Was der Buchautor mit diesem Text aussagen wollte, wird also vorerst sein Geheimnis bleiben. In seiner Instagram-Story öffnete er sich aber in Bezug auf ein anderes intimes Thema. Auf die Fan-Frage, ob er Angst vor Einsamkeit habe, antwortete Rocco: "Manchmal ja. Aber ich bin durch meine Tochter ja nie alleine. Ich habe auch genügend Leute um mich... Es ist eher ein anderes Alleinsein, das einem Angst macht."

Splash News Rocco Stark mit seinem Buch "Starke Zeiten"

Instagram / roccostark Rocco Stark im November 2018

Instagram / roccostark Ex-Dschungelcamp-Teilnehmer Rocco Stark

