Prinz Andrew (59) steht zu seinem umstrittenen TV-Interview! Dem Sohn von Queen Elizabeth II. (93) und Prinz Philip (98) wird vorgeworfen im Epstein-Sex-Skandal verwickelt zu sein: Er soll 2001 ein 17-jähriges Mädchen missbraucht haben. In einem Fernseh-Gespräch wies der britische Royal nun jegliche Schuld von sich – für viele Experten ein Fehler, denn dadurch würde nur noch mehr Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt werden. Andrew glaubt jedoch auch weiterhin daran, dass Richtige getan zu haben.

Ein Freund behauptete nun gegenüber The Sun: "Der Herzog ging mit der Queen in die Kirche und wurde gehört, als er ihr sagte, dass alles ein großer Erfolg war." Dem Insider zufolge soll der 59-Jährige denken, mit dem öffentlichen Interview das Richtige getan und die Kritiker zum Schweigen gebracht zu haben. In der Kirche sollen Andrew und die 93-Jährige anschließend zusammen gebetet haben.

Auch seine Ex-Frau Sarah Ferguson (60) hält zu dem Herzog von York – der Vater ihrer beiden Töchter sei ein Ehrenmann mit Prinzipien. "Es ist Zeit für Andrew, jetzt standhaft zu bleiben, und das ist er, und ich begleite ihn bei jedem Schritt dieses Weges und das ist mir eine Ehre", schrieb sie in einem Posting über sein TV-Auftritt.

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Andrew, 2019

Getty Images Prinz Andrew, Herzog von York

Getty Images Sarah Ferguson, Oktober 2019

