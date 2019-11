Da wird einem gleich ganz warm! Seit ihrem Sieg in der allerersten Staffel von Germany's next Topmodel ist Lena Gercke (31) als gefragtes Model unterwegs. Auch als Moderatorin von The Voice of Germany ist die Lauftstegschönheit sehr erfolgreich. Und mit ihren Social-Media-Schnappschüssen kommt Lena bei den Fans sogar fast noch besser an. Aktuell nimmt sich die 31-Jährige in den Bergen eine Auszeit und lässt ihre Follower daran mit Fotos teilhaben, auf denen sie besonders tiefe Einblicke gewährt.

Auf Instagram teilte Lena ein Foto von sich aus dem Liebesurlaub in Österreich, den sie gerade mit ihrem Freund Dustin Schöne (34) genießt. Darauf sieht man die Beauty mit Sonnenbrille in einem beheizten Pool sitzen. Besonderer Hingucker: ihr seitlich tief ausgeschnittener Badeanzug, der den Fans einen heißen Sideboob-Moment beschert! Witziger Twist: Vor einem Jahr entstand genau am gleichen Standort eine fast identische Fotografie – ebenfalls mit freizügigem Brust-Blitzer. Damals hatte Lena ihren Liebsten in dem Naturhotel in Österreich kennengelernt. "Zurück dorthin, wo alles anfing", schrieb die Moderatorin unter den Beitrag. Jetzt zog es das Liebespaar erneut zu dem Promi-Hotspot, um dort sein Beziehungsjubiläum zu zelebrieren.

Das junge Paar reist gern zusammen und erkundet fremde Länder und Kulturen. In diesem Jahr waren Lena und Dustin schon zusammen auf Ibiza, in Griechenland und Marrakesch. Was glaubt ihr, wo geht es für das Paar als Nächstes in den Liebesurlaub hin? Stimmt ab!

