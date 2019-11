Im September 2018 wird Denise Kappès (29) zum ersten Mal Mama! Knapp ein Jahr später berichtet sie ihren Fans in einem ausführlichen Geburtsbericht, wie dramatisch Bens Entbindung damals war. Die Ex-Der Bachelor-Kandidatin brach nicht nur unter den höllischen Schmerzen zusammen, sondern hatte auch mit anderen Komplikationen zu kämpfen. "Bei der dritten Wehe ist leider der Kopf mitten in der Wehe stecken geblieben. Klingt schmerzvoll, war es auch in dem Moment", erzählt sie in einem YouTube-Video.



