Die RTL2-Zuschauer müssen sich für heute Abend auf eine Menge Emotionen gefasst machen: Die Doku-Sendung Hier & Jetzt geht in die zweite Runde. In dem Format werden vier Menschen begleitet, die jeweils von einer schweren Krankheit betroffen sind – und die Gewissheit haben, dass sie daran sterben werden. Unter den Betroffenen ist auch Leona, die an einer hochaggressiven Form von Krebs leidet: Bei ihr wurde ein Nebennierenkarzinom entdeckt und ihre Ärzte geben ihr nur noch wenige Monate Lebenszeit. Warum nimmt Leona dennoch an einem TV-Format teil?

"Als ich das erste Mal davon gehört habe, war ich schon etwas stutzig. Es ist immerhin das Fernsehen und man lässt Kameras ins komplette Leben, in den Alltag, in die Familie, wie man mit dem Partner umgeht", offenbarte die 22-Jährige nun im Promiflash-Interview. Doch dann habe sie sich mit ihren Liebsten beraten, sich die erste Staffel angesehen und mit Begeisterung festgestellt, wie gut mit dem Thema Krankheit und Tod umgegangen wurde – und beschloss, das TV-Abenteuer zu wagen. "Am Ende war es mir eben auch für meine Familie wichtig, bei 'Hier & Jetzt’ mitzumachen, sodass meine Familie das auch als eine Art Erinnerung hat", betonte Leona.

Zusätzlich erhofft sie sich einen weiteren positiven Effekt: "Der größte Punkt, weshalb ich mich da zeige, ist, dass ich sehr offen mit der Krankheit umgehe. Ich möchte anderen Leuten dadurch Mut machen", stellte Leona klar. Sie habe schon von vielen Betroffenen gehört, die sich vernachlässigt gefühlt haben und keinen Sinn mehr im Leben sehen. "Und genau diesen Menschen möchte ich zeigen: Ich bin 22 Jahre alt, ich bin todkrank, aber alles, was ich machen möchte, mache ich und hole alles aus meinem Leben raus, was ich eben noch schaffen kann.

