Lisa-Marie Schiffner (18) baute sich Anfang Oktober ein Tiny House neben das Grundstück ihrer Eltern in Österreich. Nun gab sie ihren Followern das erste Mal auf YouTube Einblick in ihren kleinen Palast – und die dürften überrascht sein, wie minimalistisch die YouTuberin dort lebt: Rund 35 Quadratmeter hat die Fläche der Hütte und umfasst neben einem kleinen Bad nur einen Raum. In den packt Lisa alles, was sie braucht: ein Bett, eine Arbeitsecke und einen begehbaren Kleiderschrank. Eine Küche benötigt die 18-Jährige aktuell nicht. Zum Essen geht sie einfach zu ihrer Familie nebenan.



