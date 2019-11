Was für ein After-Baby-Body! Erst am 9. November wurde Iris Aschenbrenner (39) ihre Baby-Kugel los: Die einstige Köln 50667-Darstellerin brachte einen Sohn zur Welt. Nur eine Woche nach der Entbindung begeistert die 39-Jährige schon wieder mit einem topfitten Körper: "Noch fünf Kilo mehr auf den Rippen. Aber eigentlich auch egal", findet die Neu-Mama in der Bildunterschrift der Instagram-Story. Auch im Promiflash-Interview stellte sie schon im Juli klar, dass sie sich keinen Stress wegen ihres Gewichts machen möchte: "Ich verlasse mich da ganz auf meinen Körper, weil der hat bis jetzt mein ganzes Leben lang alles super gemacht."



