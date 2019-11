Anfang November wurde Kisu zum ersten Mal Mutter. Seither hält die YouTuberin ihre Fans mit privaten Einblicken in ihre Zeit nach der Entbindung auf dem Laufenden. In welcher Stellung sie ihre Tochter zur Welt brachte oder auch, welche Unterwäsche sich am besten eignet, erfährt man auf ihrem Account. Gegenüber Promiflash erklärt Kisu, warum: "Dazu habe ich mich entschieden, weil ich vieles einfach nicht wusste. Ich habe mich zwar belesen und theoretisch war ich auf alles vorbereitet, aber es noch mal von einer Person zu hören, der man schon länger folgt und mit der man sich eventuell identifizieren kann – das ist etwas ganz anderes!”



