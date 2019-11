Hat Sam Dylan sein Herz etwa schon an Rafi Rachek (29) verloren? Während der Prince Charming-Teilnehmer in der Show um Nicolas Puschmanns Herz buhlte, wurden Promiflash Fotos zugespielt, die ihn knutschend mit dem Bachelor in Paradise-Star zeigen. Jetzt verlässt Sam das Format freiwillig – etwa wegen Rafi? Beim Deutschen Bloggerpreis hat der 29-Jährige zumindest schon verraten, jemanden zu daten: "Ich habe da jemanden kennengelernt, aber ich gucke mal, ich bin offen, lass mich einfach überraschen. Mal schauen, auf was das hinausläuft."

Jeden Mittwoch eine neue Folge von "Prince Charming bei TVNow.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de