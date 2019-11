Die Medienlandschaft trauert um Walter Freiwald (✝65)! Der Moderator erklärte erst Anfang des Monats, dass er an einer schweren Krebserkrankung leide. Nun verstarb er im Alter von 65 Jahren. Die "Der Preis ist heiß"-Legende war ein echter TV-Mensch: Unter anderem nahm Walter im Jahr 2015 an dem Format Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! teil. Dort fiel der Show-Master aber vor allem durch seine ruppige Art auf!

Bereits vor seinem Einzug in das TV-Lager hatte Walter einiges zu meckern: Er musste für eine Show-Mutprobe eine Strecke von hundert Metern schwimmen. Dabei erwischte ihn dann allerdings eine Qualle: "Scheiße, scheiße, das brennt alles. Mich hat ne' Qualle gebissen. Mich hat's schwer erwischt. Man hat mir gesagt, die Quallen tun einem nichts, aber der halbe Arm ist jetzt schon voller Risse!", moserte er damals. "Das tut so weh. Ich finde das unfair. Das brennt wie die Hölle, ich muss sofort verarztet werden."

Im Camp selbst machte Walter dann zwar keine Qualle zu schaffen – dafür aber Aurelio Savina (41). Der hielt den aufbrausenden Fernsehstar dazu an, etwas rücksichtsvoller mit seinen Mitstreitern umzugehen – und kassierte deshalb gleich Ärger: "Lass mich in Ruhe!" Später zog Walter dann noch hinter dem Rücken des Italieners über ihn her: "Arschloch! Der hat sie doch nicht alle, der ist nicht ganz dicht in der Birne."

Neben Aurelio bezogen auch Angelina Heger (27) und Sara Kulka (29) mit Walter damals das australische Zeltlager. Die beiden Beautys hatten dort allerdings etwas Beef. Der sei jedoch dem Moderator zufolge vom Sender gewünscht gewesen: "Hier gibt es zwei Damen, die im Playboy sind und da wollen sie 'nen Krieg draus machen und genau deshalb wart ihr beide das."

Sascha Steinbach / Getty Images Walter Freiwald während "Ich bin ein Star – lasst mich wieder rein" 2015

RTL / Stefan Menne Aurelio Savina, Sara Kulka und Walter Freiwald beim beim Dschungelcamp-Wiedersehen, 2015

RTL / Stefan Menne Walter Freiwald während der Dschungelprüfung, 2015

Patrick Hoffmann/WENN Walter Freiwald beim RTL Spendenmarathon 2016



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de