Walter Freiwald (✝65) ist tot. Der ehemalige TV-Moderator machte sein unheilbares Krebsleiden Anfang November öffentlich. In dem Wissen, dass er nicht mehr lange zu leben hat, verabschiedete er sich von vielen langjährigen Freunden. Am vergangenen Wochenende verstarb der frühere Dschungelcamp-Teilnehmer dann: "Am 16.11.2019 hat er den Kampf gegen den Krebs verloren. Sein Lebenswerk als Moderator und Entertainer, wie auch als liebender Ehemann und Familienvater bleibt unvergessen", schrieben seine Hinterbliebenen am Mittwochabend auf Instagram.



