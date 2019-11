Was lief denn nun zwischen Janina Celine Jahn (25) und Filip Pavlovic (25)? In der vergangenen Bachelor in Paradise-Folge ging es ziemlich hitzig zu. Der Grund: Janina Celine Jahn zog ein und ließ kurz danach die Dating-Bombe platzen. Demnach hätten sie und Filip sich bereits einmal im Vorfeld getroffen. Der 25-Jährige hätte allerdings einen Korb kassiert, als er mit in Janinas Wohnung kommen wollte. Das konnte der Ex-Bachelorette-Teilnehmer jedoch nicht auf sich sitzen lassen und bestritt die Geschichte lautstark. Die einstige Bachelor-Kandidatin Janika Jäcke (30), die gut mit Janina befreundet ist, beteuerte nun im Promiflash-Interview: Ihre Freundin sagt die Wahrheit!

