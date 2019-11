Was TikTok angeht, hat Leoobalys (15) die Nase vorn! Schon als die App noch offiziell unter dem Namen Muscial.ly bekannt war, war Leonie auf der Plattform megaaktiv. Nach und nach springen nun ebenfalls die großen Stars und Sternchen wie Heidi Klum (46) auf den Lipsync-Hype auf. Aktuell hat Leo aber mehr als dreimal so viele Follower wie die Modelmama: Während Heidi gerade mal 288.000 Fans vorweisen kann, sind es bei der 15-Jährigen schon 940.000! Im Gespräch mit Promiflash verriet Leo nun, ob sie darauf stolz ist: "Nein, eigentlich gucke ich da gar nicht drauf. Ich gucke mir halt die TikToks von ihr an, manchmal sind die auch bei mir auf der Startseite. Aber ich denke jetzt nicht ‘Boah, ich habe mehr Follower als die’, sondern ich finde es einfach cool, was Heidi macht", berichtete sie auf den Place to B Awards in Berlin.

