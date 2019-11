Victoria Beckham tanzt mit Söhnchen Romeo (17) wie zu Spice Girls-Zeiten! Der Beckham-Spross erblickte 2002 das Licht der Welt – und verpasste damit ganz knapp den Band-Erfolg seiner Mama. Jetzt beweist Vic dem Teenager, dass sie die "Posh Spice"-Moves noch immer drauf hat. Auf TikTok postet Romeo einen Clip, in dem die 45-Jährige die Hüften kreisen lässt – und auch er schwingt das Tanzbein zu "Spice Up Your World".



