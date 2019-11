Ist die erhoffte ApeCrime-Reunion damit nun endgültig ausgeschlossen? Seit einiger Zeit wohnt Andre Schiebler (28) bereits bei seiner Frau Nicole im Haus – die Ape-WG hat sich aufgelöst. Und mittlerweile drehen Cengiz Dogrul (29) und Jan Meyer (29) nur noch zu zweit Video-Content. Andre lebt derweil sein eigenes Leben mit Nicole – und das könnte sich in naher Zukunft in andere Regionen verschieben: Das Ehepaar spielt mit dem Gedanken, Deutschland den Rücken zu kehren, wie sie in einem neuen YouTube-Video offenbaren: "Wir haben gerade ein Angebot angeboten bekommen, wo wir für ein halbes Jahr woanders leben könnten. Wir würden in ein Haus ziehen, in ein sehr schönes Haus und es wäre nicht so teuer. Also es wäre wirklich… ja, es ist eigentlich perfekt", berichtete Nicole erfreut.



