Sieht so Chrissy Teigens (33) Trotzreaktion auf John Legends (40) Auszeichnung aus? Erst vor Kurzem wurde der Schmusesänger vom People-Magazin zum "Sexiest Man Alive" gekürt. Wohl um dem begehrten Titel alle Ehre zu erweisen, legte er nun eine kleine Performance hin, die sich durchaus sehen lassen konnte: Backstage bei der "The Tonight Show" mit Jimmy Fallon (45) deutete der 40-Jährige, als Weihnachtself verkleidet, einen heißen Striptease an. Davon zeigte sich die 33-Jährige, die das Geschehen auf Instagram teilte, allerdings total unbeeindruckt



