Für die 71. Bambi-Verleihung hatten sich die Stars ganz besonders in Schale geworfen! Promiflash zeigt euch einen Überblick über die Looks des Abends, die sicher vielen Fans noch länger in Erinnerung bleiben werden. Rapperin Shirin David (24), die einen Bambi in der Kategorie "Shootingstar" gewann, erschien beispielsweise in einer eng anliegenden, schwarzen Robe mit ellenlanger Schleppe. Moderatorin Victoria Swarovski (26) glitzerte hingegen in einem aufwendigen Kleid des Designers Ziad Nakad.

