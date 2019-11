Achterbahn der Gefühle bei Berlin - Tag & Nacht! Seit Wochen fesselt Tonis Liebesdrama die Zuschauer vor den Fernsehbildschirmen: Mal ist ein Happy End zwischen der Blondine und Sonnyboy Connor (Jakob Grün, 21) in greifbarer Nähe, dann kommt es bei ihr und Einzelgänger Dean (Adonis Jovanovic) fast zum Kuss. Auf der Ostsee-Klassenfahrt spitzt sich die Situation jetzt zu: Die Beauty landet mit Dean sogar in der Kiste – ist mit dem Kopf allerdings die ganze Zeit bei Connor, der sich durch Versagensängste jedoch selbst im Weg steht und deswegen bisher seine Chance bei Toni nicht ergriffen hat. Toni-Darstellerin Katharina Kock (21) kann das romantische Wirrwarr, in dem sich ihr Serien-Ich aktuell befindet, komplett nachvollziehen. "Ich denke, dass sich Toni manchmal durch sein Verhalten verunsichert fühlt. Connor hat ja auch schon häufiger mal auf Freundschaft bestanden", erörterte Katharina die Lage im Promiflash-Interview. Die Schülerin habe daher die Hoffnung, bei Connor zu landen, aufgegeben. Ob es das Schicksal am Ende aber doch gut mit den beiden meint? Die neuen Folgen an der Ostsee bei "Berlin - Tag & Nacht", 22.-27. November 2019 um 19:05 Uhr bei RTL2.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de