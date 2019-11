In den sozialen Medien ist Mademoiselle Nicolette vor allem für ihren unterhaltsamen Sex-Talk bekannt. An jedem vierten Wochentag stellt sie ihren "Dirty Donnerstag" online – eine Kult-Rubrik, bei der sie ihren Followern alles beantwortet, was denen in Bezug auf Schäferstündchen und Co. auf der Seele brennt. Promiflash verriet Nicolette jetzt: "Ich bin ja schon ziemlich open-minded und offen, aber es gibt zwischendurch immer mal so Sachen, wo auch ich schlucken muss."



