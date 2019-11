Diese süßen News lassen in Heidi Klum (46) die Mama-Gefühle aufleben! Das schöne Model ist bei Queen of Drags aktuell auf der Suche nach der besten Drag-Performerin Deutschlands. Mit dabei ist auch Bambi Mercury (32). In der aktuellsten Folge offenbarte die berliner DJane: Sie wird dank einer künstlichen Befruchtung noch dieses Jahr Papa – Moderatorin Heidi war nach der Neuigkeit total aus dem Häuschen!

In einem kurzen Gespräch bei der Wochen-Challenge ließ Bambi die Baby-Bombe platzen: "Ich bekomme im Dezember zwei Kinder mit meiner besten Freundin!" Deswegen wolle sie, falls sie die Show gewinnen sollte, das Preisgeld von 100.000 Euro für ihre Zwillings-Mädchen sparen, um damit deren Schulbildung finanzieren zu können. Heidi ging diese Erzählung ans Herz: "Ich freue mich so für Bambi, dass sie sich entschieden hat, Vater zu werden! Sie wird bestimmt ein toller Vater!"

Das intime Pläuschchen mit der 46-Jährigen sorgte aber auch bei Bambi für Enthusiasmus: "Ich fand es schön, einen kleinen Talk mit Heidi zu haben!", freute sich die 32-Jährige über die private Unterhaltung mit der vierfachen Mama.

© ProSieben/Boris Breuer Bambi Mercury, Travestiekünstler

Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress Heidi Klum beim Angel Ball in New York

Anzeige

Instagram / bambi_mercury Bambi Mercury, "Queen of Drags"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de