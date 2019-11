Mit "Chateau" bringt Tokio Hotel gerade eine brandneue Single auf den Markt. Der Track handelt von Liebe und ist von der Verbindung zwischen Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (30) inspiriert. Immer wieder werden im dazugehörigen Video auf YouTube Statements der beiden Turteltauben eingeblendet. So plaudert Heidi besonders intime Details aus: "Der sinnlichste Moment ist, wenn du so mit der anderen Person verbunden bist, normalerweise, wenn du Sex hast und etwas passiert, das nur in dir ist, das nichts mehr mit dem Äußeren oder irgendetwas zu tun hat, und es ist einfach wie dieses 'zzz'."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de