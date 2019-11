Dagi Bee (25) überraschte ihre Fans kurz Kurzem mit einem schlüpfrigen Instagram-Foto. In einem Bademantel mit der Rücken-Stickerei "After Sex" (zu Deutsch: nach dem Sex) saß sie in einem ungemachten Bett und naschte eine Melone. Bei ihren rund sechs Millionen Followern sorgte der Schnappschuss für gespaltene Reaktionen. Promiflash traf Dagi beim Bambi 2019 und hakte nach, ob der Spruch auf ihrem Rücken auch Programm war. "Es war tatsächlich einfach nur ein Bademantel nach dem Duschen. Das war in einem Hotel auf Mykonos und ich hatte den angezogen und fand das halt witzig und habe davon ein Foto gemacht", wich sie zunächst aus. Ob das Foto wirklich nach dem Sex entstanden ist, ließ Dagi offen: "Das bleibt für mich."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de