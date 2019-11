Endlich klärt Dagi Bee (25) ihr heiß diskutiertes Foto auf! Die YouTuberin begeistert ihre Community seit Jahren mit kreativen Pics – doch manche Postings bekommen besonders viel Aufmerksamkeit. So wie ihr kürzlich veröffentlichtes Bild, auf dem sie einen Bademantel mit dem Schriftzug "After Sex" trägt. Viele Follower vermuteten daraufhin, dass Dagi zuvor ein Schäferstündchen mit ihrem Ehemann Eugen Kazakov (25) gehalten haben musste. Im Promiflash-Interview verriet die Netz-Beauty nun, was hinter der Aufnahme steckt!

Promiflash traf die 25-Jährige beim Bambi 2019 und fragte nach, ob das Foto wirklich das zeigt, was viele annahmen. Doch Dagi musste so manchen fantasievollen Fan sofort enttäuschen: "Es war tatsächlich einfach nur ein Bademantel, den ich im Hotel nach dem Duschen getragen habe." Die Aufnahme sei zudem bereits vor einiger Zeit während ihres Mykonos-Urlaubs aufgenommen worden. "Ich fand das einfach witzig und habe deshalb ein Foto davon gemacht", erklärte sie.

Die Sex-Spekulationen scheinen Dagi aber nicht allzu sehr überrascht zu haben – vielmehr wollte die Webvideo-Produzentin mit ihrem Posting bewusst für Gesprächsstoff sorgen: "Ich dachte mir so: 'Ey, ich poste das jetzt mal. Mal gucken, wie die Reaktionen so sind und die waren auf jeden Fall geteilt, würde ich mal sagen."

Instagram / dagibee Dagi Bee, 2019

Getty Images Dagi Bee mit ihrem Mann Eugen Kazakov bei der 71. Bambi-Verleihung

Actionpress/ Tamara Bieber Dagi Bee bei den Place to B Awards 2019

