Immer wieder purzeln bei den Kandidatinnen von Germany's next Topmodel die Pfunde, sobald die jungen Frauen aus der Show ausgeschieden sind. Zum Beispiel wurden Céline Bethmann (21), Sarah Almoril (21) oder Vanessa Tamkan (22) schon allzu oft von ihren Fans auf ihre Figur-Wandlung angesprochen. Im Promiflash-Interview hat Letztere nun eine Erklärung für den häufigen Kilo-Verlust: "Tatsächlich ist es so, dass während der GNTM-Zeit alle Mädchen an Gewicht zulegen. Ich selbst habe sieben Kilo zugenommen in der Zeit." Nach der Staffel fänden die Mädels einfach zurück zu ihrem Normalgewicht.



