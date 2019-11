Wolfgang Joop (75) offenbart ein heikles Erotik-Abenteuer! Im neuen Musikvideo von Tokio Hotel zu ihrem Song "Chateau" verraten verschiedene Menschen intimste Geheimnisse. In dem Clip plaudern unter anderem Heidi Klum (46), Bill (30) und Tom Kaulitz (30) sowie Wolfgang ungehemmt über die Bedeutung von Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Vor allem der Modedesigner lieferte eine besondere Geschichte: Der 75-Jährige hatte Sex auf einem Sandstein – und riskierte dabei sein Leben!

Der Modeschöpfer erzählt in dem Musikvideo, dass er und sein Partner ein kleines Schloss besucht hätten, wo es zu Intimitäten gekommen sei: "Auf einem Stück Sandstein, das an einem Eisenstück frei hing, weil das kleine Schloss zerbombt war." Ob es sich bei seinem Liebesspiel-Partner damals um seinen heutigen Ehemann Edwin Lemberg handelte, lässt Wolfgang im Unklaren. "Wir haben uns genau dieses Stück Sandstein ausgesucht, das unter freiem Himmel hing, um uns darauf zu lieben. Ich meine, so mit dem Tod zu spielen, während man miteinander schläft, das ist schon allerhand, oder?", fragt er schließlich provokant in die Kamera.

Den heißen Sex auf dem lockeren Stein hat der gebürtige Potsdamer offensichtlich unbeschadet überstanden. Kein Wunder, dass Wolfgang für die Liebe solche Risiken eingeht – denn die nehme für ihn einen großen Stellenwert im Leben ein: "Die Liebe hilft einem, das normale Dasein erträglich zu machen oder auch zu ignorieren, sodass man einfach das Fliegen lernt, so ein bisschen."

Starpix / Alexander TUMA / ActionPress Wolfgang Joop im September 2018

Anzeige

Günther Pichlkostner / First Loo / ActionPress Wolfgang Joop, Modedesigner

Anzeige

Wenzel, Georg / ActionPress Wolfgang Joop in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de