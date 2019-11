Jason Derulo (30) überrascht seine Fans mit einer Mega-Beule in der Hose! Der international gefeierte Musiker zeigt gerne mal seinen gestählten Body: Wirft man einen Blick auf Jasons Social-Media-Accounts, springt einem immer wieder der nackte Oberkörper des "Swalla"-Interpreten ins Auge. Mit einem neuen Beitrag schoss der US-Amerikaner jetzt aber den Vogel ab: Jason zeigte sich in eng anliegender Unterhose, durch die sich sein Geschlechtsteil mehr als deutlich abzeichnete!

Das Foto, das am Rand eines Pools entstanden ist, bildet Jason in Gänze ab. Doch obwohl der Sänger mit intensivem Blick in die Kameralinse schaut, fokussieren sich die Fans nur auf ein Detail: die wirklich beeindruckende Beule in seinen Boxershorts! Jason selbst kommentierte das Pic schlicht mit "Guten Morgen". Auf die freie Sicht auf seinen vermeintlichen Penis angesprochen, reagierte er in den Kommentaren außerdem ziemlich gelassen. "Was ist das für ein Tier in deiner Hose", fragte eine Userin verblüfft. Jason antwortete trocken: "Eine Anakonda. L.A. ist einfach zu kalt gerade."

Dass wohl alle der knapp 325.000 Menschen, die dem Foto ein Herzchen gaben, mal auf sein Gemächt herangezoomt haben, scheint Jason überhaupt nicht zu stören. Er fragte sogar direkt bei seinen rund fünf Millionen Followern nach, wer sein Glied nicht vergrößert in Augenschein genommen habe. Übrigens besteht der Star gegenüber TMZ darauf, dass bei der eindrucksvollen Aufnahme im Nachhinein keinerlei Photoshop verwendet wurde. Allein seine haitianischen Gene seien dafür verantwortlich. Was sagt ihr zu dem Beulen-Foto? Stimmt ab!

Getty Images Jason Derulo beim Fiba Basketball World Cup 2019

Doug Peters/Empics/ActionPress Jason Derulo, Sänger

Andreas Rentz / Getty Images Jason Derulo beim ECHO 2018 in Berlin

