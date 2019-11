Es war der Aufreger in der ersten Folge der zweiten Staffel von Bachelor in Paradise. Bei einer abendlichen Pool-Party landeten Jade Übach und Serkan Yavuz (26) knutschend im Wasser. Am nächsten Tag gingen die beiden aber schon wieder getrennte Wege. Gegenüber Promiflash verriet Jade nun, wie das sonst so bei ihr abläuft: "An sich habe ich immer gesagt: Beim ersten Date küssen ist halt eigentlich nicht so meins. Also wenn ich mich das erste Mal mit einem Mann treffe und wir zwei Stunden auf einem Date sind, würde ich ihn jetzt nicht direkt küssen."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de