Da hat Sonny Loops den Mund ihres Kuss-Partners aber mehr als weiträumig verfehlt! Seit wenigen Wochen ist die vierte Staffel der YouTube-Serie "Krass Klassenfahrt" online. In der Produktion von Jonas Ems (22) und Jonas Wuttke (22) küsst die Influencerin ihren Web-Kollegen JustCaan sogar endlich. Bei der Premiere des Formats in Berlin verriet die Blondine gegenüber Promiflash nun: Bis die Knutsch-Szene perfekt war, ging einiges schief: "Beim zweiten Versuch bin ich ausgerutscht und mit meinem Kopf direkt in seinen Schritt gefallen."



